Похудевшая на 20 килограммов актриса снялась в облегающем боди и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов лишнего веса, снялась в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На кадрах своих Instagram-сторис 41-летняя знаменитость позирует в гримерке с распущенными волосами в черном облегающем боди с декольте. Актриса продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов. «Она сегодня очаровательна на съемочной площадке», — подписала Уилсон кадр.

Поклонники звезды оценили ее внешний вид в комментариях под материалом. «Так держать, девочка! Ты выглядишь фантастически!», «Вау, очень сексуально», «Выглядит отлично! Видно, как она стала увереннее в себе. Рада за нее», «Любила ее тогда, люблю ее и сейчас. Она выглядит здоровой и счастливой. Хороший пример для подражания», — хвалили они.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» Уилсон для похудения стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма. Таким образом, Уилсон провела несколько недель в оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп: его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.