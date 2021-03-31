Похудевшая на 20 килограммов актриса снялась обнаженной на балконе

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов лишнего веса, снялась обнаженной на балконе своего дома. Видеороликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах 41-летняя знаменитость загорает без купальника и снимает себя на камеру смартфона. На кадрах она приподнимает солнечные очки под музыку и улыбается на камеру. «Как только в Лондоне наступает солнечный день, я выхожу загорать голой», — подписала Уилсон пост, который набрал 761 тысячу просмотров.

Поклонники сделали комплименты актрисе в комментариях под публикацией. «Шикарное дополнение нашему городу», «Королева, наслаждайся этим днем!», «Ты всегда была такой красивой», — писали они.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма. Таким образом Уилсон провела несколько недель в оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп: его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.

Кроме того, Ребел Уилсон рассказала, что в процессе похудения она старалась потреблять не больше 1500 калорий в сутки. На данный момент, достигнув желаемого веса в 75 килограммов, звезда перешла в «фазу поддержания». Теперь она позволяет себе около 2000-2500 калорий в день, поскольку, по ее словам, она «работает как зверь».