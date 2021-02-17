Стало известно об особенностях диеты похудевшей на 20 килограммов тучной актрисы

Эксперты рассказали об особенностях похудения австралийской актрисы Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов. Соответствующий материал публикует Evening Standart.

По информации издания, «секретным оружием» 40-летней знаменитости стала система очищения организма по знаменитому методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

Стало известно, что Уилсон провела несколько недель в австрийском оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп. Отмечается, что его детокс-программы часто посещают супермодели, такие как Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.

На основе результатов анализов пациентам индивидуально подбираются лечение и система питания, а также назначаются оздоровительные процедуры: массажи, обертывания, плавание, йога. Уилсон придерживалась диеты, в рамках которой она употребляла максимум 1500 калорий в день. Следуя методу Майера, ей было необходимо сорок раз пережевывать пищу перед проглатыванием и не пить воду во время еды.

«При первом проглатывании еды пищеварительные железы начинают вырабатывать кислоты и ферменты, необходимые для работы пищеварения. Если вы выпьете стакан воды во время еды или сразу после нее, эти жидкости станут разбавленными», — объяснил работающий в оздоровительном центре доктор Зепп Фегерл (Sepp Fegerl). Он также добавил, что это сильно задерживает процесс пищеварения, снижает его эффективность и продлевает чувство голода.

В декабре Ребел Уилсон рассказала о количество употребляемых калорий в пище за день. Так, сперва она старалась потреблять не больше 1500 калорий в сутки. Позже, достигнув желаемого веса в 75 килограммов, звезда перешла в «фазу поддержания» и начала потреблять 2000-2500 калорий в день, поскольку она много тренируется.