Тучная актриса показала результаты похудения на фото в облегающем наряде

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов, показала результаты похудения на снимке в облегающей спортивной форме. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость сфотографировалась около белого автомобиля на фоне знака автомойки. Ее запечатлели в облегающих легинсах черного цвета и блестящем серебристом лонгсливе. Она также надела фиолетовые кроссовки и медицинскую маску. На фото волосы актрисы собраны в высокий хвост.

Подписчики принялись восхищаться изменившимся внешним видом Уилсон в комментариях под публикацией, набравшей 111 тысяч лайков. «Ты сияешь, как и твой наряд!», «Просто королева», «Ты выглядишь просто потрясающе», «Крутой костюм, Ребел», «Ты такая милая», «Мое вдохновение» — высказывались поклонники.

Ранее в октябре похудевшее тело популярной Ребел Уилсон порадовало фанатов. Она попозировала напротив пещеры в легинсах синего цвета, футболке бренда Polo Ralph Lauren и черных кроссовках.