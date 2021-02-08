Тучная актриса сбросила 20 килограммов и снялась в облегающем наряде

Тучная австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила 20 килограммов лишнего веса и сфотографировалась со стройными чирлидершами во время футбольного матча Super Bowl 55. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

40-летнюю знаменитость запечатлели в черном обтягивающем боди, темных джинсах-скинни и красной куртке-бомбере в клетку. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и защитная маска. «Готова к большой игре!» — подписала она пост, набравший больше 96 тысяч лайков.

Поклонники звезды восхитились фигурой Уилсон и похвалили ее в комментариях. «Ты чертовски хорошо выглядишь. Я так горжусь тобой», «Ты выглядишь потрясающе», «Хорошо смотришься!», «Ты определенно могла бы быть одной из этих болельщиц», «Я тебя обожаю, надеюсь ты хорошо проведешь время!» — писали они.

В декабре Ребел Уилсон раскрыла количество калорий, которое она потребляет за день. Актриса объяснила, что в процессе похудения она старалась потреблять не больше 1500 калорий в сутки. На данный момент, достигнув желаемого веса в 75 килограммов, звезда перешла в «фазу поддержания». Теперь она позволяет себе около 2000-2500 калорий в день, поскольку, по ее словам, она «работает как зверь».