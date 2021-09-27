Сбросившая 30 килограммов актриса показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более 30 килограммов лишнего веса за последний год, показала результат своего похудения на снимке с отдыха и удивила фанатов. Кадр появился в ее Instagram.

На размещенной в сети фотографии 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне моря. Уилсон позирует с распущенными волосами в красном закрытом купальнике с декольте и в солнцезащитных очках.

«Никогда не поздно улучшить себя, свое здоровье, сердце, счастье, гармонию. Для всех, кто на этой неделе постарается стать немного лучше: вперед! Это того стоит», — подписала она пост, который за три часа набрал больше 117 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и поблагодарили ее за мотивирующие слова: «Ты такая вдохновляющая! Красива снаружи и изнутри», «Потрясающая!», «Спасибо тебе за этот пост!», «Ты просто невероятная», «Как раз то, что мне надо было услышать. Спасибо», «Ты выглядишь сногсшибательно, Ребел!».

Ранее в сентябре Ребел Уилсон поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. На черно-белом кадре актриса запечатлена по пояс в воде с распущенными волосами в черном купальнике с декольте и в солнцезащитных очках.

