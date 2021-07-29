Сбросившая 30 килограммов актриса раскрыла главную причину похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, раскрыла главную причину своего похудения. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram, сообщает Mirror.

По словам 41-летней знаменитости, ее мотивацией стали слова доктора о том, что потеря лишнего веса увеличит шансы забеременеть. Уилсон призналась, что сперва ее задело высказывание специалиста, поскольку она считала себя достаточно здоровой для материнства. Однако позже это послужило толчком для изменения ее образа жизни.

«Изначально я решила сбросить вес даже не для себя, а ради ребенка. Похудение даст мне больше шансов заморозить качественные яйцеклетки», — поделилась она.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» в похудении Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считает, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

Ребел Уилсон провела несколько недель на оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп. Его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.