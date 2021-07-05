Сбросившая 30 килограммов актриса удивила фанатов тонкой талией

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, показала фигуру в облегающей одежде и удивила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост с руками на поясе. Она попозировала в черных велосипедных шортах и топе с открытыми плечами. Ее образ дополнили широкий кожаный ремень такого же цвета, коричневая сумка и золотистые туфли на плоской подошве. Публикация набрала больше 350 тысяч лайков.

Фанаты оценили постройневшее тело актрисы и обратили внимание на ее тонкую талию. «Я просто ахнул, увидев эти снимки. Ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже мой, ты такая горячая!», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Потрясающая трансформация», — хвалили подписчики.

В июне Ребел Уилсон показала фигуру в боди. Звезда запечатлела себя в зеркало в полный рост в черном боди с длинными рукавами и сандалиях такого же цвета. Волосы Уилсон распущены, при этом свой образ она дополнила фетровой голубой шляпой.