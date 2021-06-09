Сбросившая 30 килограммов актриса вновь показала фигуру в облегающем наряде

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала фигуру в облегающей одежде и порадовала поклонников. Соответствующие кадр и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-сторис фото 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в наряде светло-розового оттенка, который состоит из кроп-топа и юбки с рисунками в виде красных сердец, а также кардигана. Свой образ Уилсон дополнила коричневыми босоножками на платформе. Отмечается, что снимок был сделан в боулинг-клубе.

Читатели издания оценили постройневшее тело актрисы. «Она так здорово выглядит и, наверное, прекрасно себя чувствует. Уилсон усердно работала и должна гордиться собой», «Какой милый наряд!», «Она выглядит потрясающе после похудения», «Насколько же красивое у нее теперь лицо», «Это большое достижение, она стала очень привлекательной», — хвалили фанаты.

Ранее в июне сбросившая 30 килограммов актриса Ребел Уилсон показала фигуру в откровенном образе. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позирует на пляже на фоне океана в черном слитном купальнике с глубоким декольте и сандалиях бренда Givenchy такого же цвета. Известно, что «секретным оружием» в похудении Ребел Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера.