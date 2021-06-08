Звезда «Счастливы вместе» раскрыла секрет своего похудения на 60 килограммов

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», раскрыла секрет своего похудения на 60 килограммов. Об этом она рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Темой выпуска стали диеты и различные методы, с помощью которых можно эффективно сбросить лишний вес. Так, 40-летняя знаменитость призналась, что во время родов поправилась до 120 килограммов. По словам Бочкаревой, раньше она не ела мясо, поскольку практиковала сыроедение и вегетарианство.

«Вдруг мне говорят: "Слушай, ты рожаешь детей, надо есть мясо и много молочки". Я и приложила руку к этому, чтобы родить здоровое дитя. Я хорошо ела мясо, кефир, творог. Вторая беременность наступила, когда первенцу было четыре месяца. Поэтому вес у меня прибавлялся и прибавлялся. Когда дети родились, я поняла, что с этими килограммами надо что-то делать», — поделилась знаменитость. Она также отметила, что из-за объемов тела ей стало тяжело ходить.

Актриса заявила, что перепробовала множество диет, однако в результате ей удалось сбросить вес только благодаря спорту и танцам. При этом во время занятий Бочкаревой привязывали утяжелители на ноги и руки, которые, по ее словам, делали тренировки более эффективными. Помимо этого, после беременности звезда привела кожу в тонус за счет массажа и обертываний.

Ранее в июне сбросившая 30 килограммов актриса Ребел Уилсон показала фигуру в откровенном образе. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позирует на пляже на фоне океана в черном слитном купальнике с глубоким декольте и сандалиях бренда Givenchy такого же цвета. Известно, что «секретным оружием» в похудении Ребел Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера.