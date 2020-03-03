Звезда «Счастливы вместе» сфотографировалась голой в ванне и была высмеяна

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», сфотографировалась голой лежа в ванне. Артистка поделилась снимком в Instagram, в комментариях к посту пользователи принялись шутить про кокаин.

Фото опубликовано @natalia_bochkareva_official

«А кокс до или после?😂😂😂» — спросила интернет-пользовательница shaninaeka. Бочкарева ответила ей: «Вас это сильно беспокоит?»

Подписчики также заметили силуэт мужчины, отражающийся от стены, и поинтересовались личностью фотографа.

В сентябре 2019 года Бочкареву задержали с кокаином. Против нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако в январе 2020-го дело было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества.

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