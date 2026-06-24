Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации зачищают северо-западную часть Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Наши военнослужащие продвигаются и зачищают северо-западные районы Красного Лимана. Динамика очень хорошая. В ближайшее время, я думаю, наши военнослужащие уже зачистят и северо-восток», — рассказал Марочко.
По его словам, украинские военнослужащие «как крысы с корабля» покидают Красный Лиман, а ВС России уничтожают бегущих со своих позиций солдат ВСУ.
Ранее Марочко заявил, что бойцы группировки войск «Юг» показали за неделю наилучшие результаты в получении контроля над территориями. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Артема, Рай-Александровка и Юрковка.