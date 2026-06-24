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08:46, 24 июня 2026Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успехах Армии России в Красном Лимане

Марочко: ВС России зачищают северо-западную часть Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации зачищают северо-западную часть Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши военнослужащие продвигаются и зачищают северо-западные районы Красного Лимана. Динамика очень хорошая. В ближайшее время, я думаю, наши военнослужащие уже зачистят и северо-восток», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие «как крысы с корабля» покидают Красный Лиман, а ВС России уничтожают бегущих со своих позиций солдат ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что бойцы группировки войск «Юг» показали за неделю наилучшие результаты в получении контроля над территориями. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Артема, Рай-Александровка и Юрковка.

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