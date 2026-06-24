Украинский пленный Рыков: Командование ВСУ и Зеленский должны понести наказание

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с президентом Владимиром Зеленским должны понести наказание перед народом. Такое заявление сделал украинский пленный Сергей Рыков, передает ТАСС.

«Высшее военное командование во главе с Зеленским нужно судить. Судить по закону, и чтоб они понесли достойное наказание за свои грехи перед людьми», — заявил пленный.

Он выразил уверенность в том, что политика высшего руководства Украины ведет к полному истреблению украинского народа.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.