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08:48, 24 июня 2026Бывший СССР

Украинский пленный сделал заявление о Зеленском и командовании ВСУ

Украинский пленный Рыков: Командование ВСУ и Зеленский должны понести наказание
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с президентом Владимиром Зеленским должны понести наказание перед народом. Такое заявление сделал украинский пленный Сергей Рыков, передает ТАСС.

«Высшее военное командование во главе с Зеленским нужно судить. Судить по закону, и чтоб они понесли достойное наказание за свои грехи перед людьми», — заявил пленный.

Он выразил уверенность в том, что политика высшего руководства Украины ведет к полному истреблению украинского народа.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

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