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08:52, 24 июня 2026Силовые структуры

Стали известны результаты анализов крови напавшего на врачей с ножом

В Махачкале раскрыли результаты анализов крови напавшего на врачей с ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Махачкале раскрыли результаты анализов крови напавшего на врачей с ножом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по результатам проведенных анализов крови напавшего на врачей, в образцах не обнаружены наркотические вещества или алкоголь.

23 апреля этого года россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после чего достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственнике не подтвердилась.

Мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. При этом напавший на врачей вел себя неадекватно. Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи они были спасены.

Ранее сообщалось, что напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд.

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