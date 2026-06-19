Напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд

В Дагестане осудят мужчину, напавшего на врачей с ножом

В Дагестане осудят мужчину, напавшего на врачей с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Злоумышленник обвиняется по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

23 апреля этого года россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после чего достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственнике не подтвердилась.

Мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. При этом напавший на врачей вел себя неадекватно. Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи они были спасены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Хирург попал в реанимацию, травматолог ранен.