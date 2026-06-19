Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 19 июня 2026Силовые структуры

Напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд

В Дагестане осудят мужчину, напавшего на врачей с ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане осудят мужчину, напавшего на врачей с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Злоумышленник обвиняется по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

23 апреля этого года россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после чего достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственнике не подтвердилась.

Мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. При этом напавший на врачей вел себя неадекватно. Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи они были спасены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Хирург попал в реанимацию, травматолог ранен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Врач попросила россиян не объедаться шашлыком

    На Западе предрекли крах мечты Украины

    Опубликовано фото 19-летней представительницы конкурса «Мисс ООН» от России

    Банк России объяснил перспективу более высокой траектории ключевой ставки

    Критику Мерца и Макрона в адрес ЕС из-за контактов с Россией объяснили

    Нежелание части лидеров стран ЕС иметь контакты с Россией по Украине объяснили

    Напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА резко возросло

    Блогерша перевоплотилась в Аллу Пугачеву и восхитила россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok