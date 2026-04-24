Мужчина с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Хирург попал в реанимацию, травматолог ранен

Неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале. В результате пострадали хирург и его коллега.

По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Конфликт произошел в больнице в центре города.

Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственниках не подтвердилась.

В больнице рассказали о неадекватном поведении мужчины

Напавший на врачей с ножом мужчина вел себя неадекватно, об этом заявили в администрации Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале.

Там также сообщили, что близких нападавшего в больнице не было. По информации Telegram-канала Shot, мужчина мог наброситься на докторов из-за того, что его дочери (по другой информации матери) не оказали экстренную помощь и требовали документы.

Его поведение было неадекватным администрация Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского

Как уточнила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, мама нападавшего находится за пределами республики.

Мужчина приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. После задержания он признался, что принимал наркотики.

Нападавший ранил врачей в лицо и шею

Напавший с ножом на врачей в дагестанской больнице ранил их в лицо и шею, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. Оба пострадавших живы, один из них находится в критическом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Нападавший попытался скрыться на машине

Старший в смене охраны больницы Магомед Кудиясулов рассказал РЕН ТВ, что за злоумышленником побежала охрана. Тот попытался скрыться на машине, но был задержан сотрудниками больницы.

Сотрудники выбежали, начали кричать, а он через окно выпрыгнул Магомед Кудиясулов старший в смене охраны больницы

Подозреваемый, 32-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района, задержан. Полицейские Махачкалы продолжают разбираться в произошедшем, отметили в пресс-службе МВД Дагестана.

Мужчина после задержания спутанно попытался объяснить свои мотивы, якобы его маму задели. Гаяна Гариева уточнила, что женщина обращалась в больницу около месяца назад из-за проблем с почками, однако ей нужна была помощь терапевта, а не хирурга.

Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. А травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге Гаяна Гариева руководитель пресс-службы МВД Дагестана

Еще один врач пострадал во время нападения в Симферополе

Еще в одном регионе вечером 23 апреля произошло нападение на врача в больнице. Как сообщили в крымском управлении Росгвардии, женщина напала на заведующего одной из больниц Симферополя.

Пациентка обратилась в медучреждение за помощью и начала вести себя агрессивно. Заведующий сделал замечание за дебош, после чего женщина набросилась на него с кулаками и сильно толкнула.

Медик получил травмы лица и носа. Нападавшую задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.

