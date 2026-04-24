Неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале. В результате пострадали хирург и его коллега.
По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Конфликт произошел в больнице в центре города.
Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственниках не подтвердилась.
В больнице рассказали о неадекватном поведении мужчины
Напавший на врачей с ножом мужчина вел себя неадекватно, об этом заявили в администрации Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале.
Там также сообщили, что близких нападавшего в больнице не было. По информации Telegram-канала Shot, мужчина мог наброситься на докторов из-за того, что его дочери (по другой информации матери) не оказали экстренную помощь и требовали документы.
Как уточнила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, мама нападавшего находится за пределами республики.
Мужчина приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. После задержания он признался, что принимал наркотики.
Нападавший ранил врачей в лицо и шею
Напавший с ножом на врачей в дагестанской больнице ранил их в лицо и шею, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Мужчина нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. Оба пострадавших живы, один из них находится в критическом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Нападавший попытался скрыться на машине
Старший в смене охраны больницы Магомед Кудиясулов рассказал РЕН ТВ, что за злоумышленником побежала охрана. Тот попытался скрыться на машине, но был задержан сотрудниками больницы.
Сотрудники выбежали, начали кричать, а он через окно выпрыгнул
Подозреваемый, 32-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района, задержан. Полицейские Махачкалы продолжают разбираться в произошедшем, отметили в пресс-службе МВД Дагестана.
Мужчина после задержания спутанно попытался объяснить свои мотивы, якобы его маму задели. Гаяна Гариева уточнила, что женщина обращалась в больницу около месяца назад из-за проблем с почками, однако ей нужна была помощь терапевта, а не хирурга.
Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. А травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге
Еще один врач пострадал во время нападения в Симферополе
Еще в одном регионе вечером 23 апреля произошло нападение на врача в больнице. Как сообщили в крымском управлении Росгвардии, женщина напала на заведующего одной из больниц Симферополя.
Пациентка обратилась в медучреждение за помощью и начала вести себя агрессивно. Заведующий сделал замечание за дебош, после чего женщина набросилась на него с кулаками и сильно толкнула.
Медик получил травмы лица и носа. Нападавшую задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.