22:47, 23 апреля 2026

В дагестанской больнице прокомментировали нападение на врачей

Администрация больницы Махачкалы: напавший на врачей вел себя неадекватно

Напавший на врачей с ножом мужчина вел себя неадекватно, об этом сообщили в администрации Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского в Махачкале, передает ТАСС.

Там также сообщили, что близких нападавшего в больнице не было. По информации Telegram-канала Shot, мужчина мог наброситься на докторов из-за того, что его дочери (по другой информации матери) не оказали экстренную помощь и требовали документы.

«Родственники мужчины, напавшего на врачей в больнице, не находились на лечении в больнице. Его поведение было неадекватным», — прокомментировали в медучреждении.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале. Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов.

