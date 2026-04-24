Напавший с ножом на врачей россиянин рассказал о приеме наркотиков

Напавший с ножом на врачей в Дагестане рассказал, что принимал наркотики

Ранивший врачей в Дагестане признался, что принимал наркотики. Об этом сообщили в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«В нетрезвом состоянии находился. <…> Принимал мефедрон», — рассказал задержанный.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале. Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов. В больнице уточнили, что родственников нападавшего в медучреждении не было.