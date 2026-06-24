Москвичам рассказали о погоде в середине недели

Синоптик Тишковец: В Москве ожидается переменная облачность без осадков

В среду, 24 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. О погоде в середине рабочей недели рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится восточной периферией антициклона. Будет облачно с прояснениями, без осадков», — уточнил синоптик.

В регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20-23 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова призвала москвичей не ждать жары ни в конце июня, ни в начале июля. Метеоролог лишь прогнозирует, что к концу первого месяца лета погода в столице вернется к климатической норме. Но перед этим придется пережить еще одну волну похолодания.