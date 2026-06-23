Москвичей призвали не ждать жары

Синоптик Позднякова: Жара в Москве не наступит ни в конце июня, ни в начале июля

Жара в Москве не наступит ни в конце июня, ни в начале июля. Не ждать резкого повышения температур призвала жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает «360.ru».

В ночь на четверг, 25 июня, в город придет похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 12-14 градусов, а днем не поднимутся выше отметки плюс 20 градусов. Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели, отметила синоптик.

«Нам нужно пережить волну холодной погоды. Что касается выходных дней, там она начнет улучшаться, ночи останутся не очень теплыми», — добавила Позднякова. В субботу ночью ожидается от плюс 12 до плюс 14 градусов, а днем — от плюс 20 до плюс 22 градусов. В воскресенье будет чуть теплее — воздух прогреется до плюс 24 градусов.

«Мы рассчитываем, что к концу месяца температура воздуха выйдет на норму, но пока что жары не видно ни в конце июня, ни в начале июля», — заключила метеоролог.

Ранее о резком ухудшении погоды предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, кроме снижения температуры 25 июня ожидаются небольшие дожди.