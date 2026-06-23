Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптик Шувалов: 25 июня в Москве резко похолодает и пойдут дожди

В четверг, 25 июня, погода в Москве резко ухудшится. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Во вторник и среду, 23 и 24 июня, синоптик ожидает солнечную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градуса Цельсия. В четверг ситуация изменится. «Днем ожидается плюс 18-19 градусов. Будет более облачная погода, и ожидаются небольшие дожди», — рассказал Шувалов.

Однако в выходные, 27 и 28 июня, погода снова наладится. Столбики термометров днем покажут от плюс 21 до плюс 24 градусов Цельсия. Осадков метеоролог не ожидает.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что жара до плюс 27-29 градусов вернется в Москву к 30 июня.