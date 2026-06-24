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08:56, 24 июня 2026Россия

Ракетную опасность объявили в Крыму

МЧС России: Ракетную опасность объявили в Крыму
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что сигнал об опасности поступил в 8:35 по московскому времени.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Атакам тогда подверглись 20 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская области, Крым и Московский регион. Российские военные отметили, что все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. Сведений о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

Еще раньше стало известно, что Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

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