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08:55, 24 июня 2026Мир

Раскрыта деталь переговоров США и Ирана

NYT: Инспекции ядерных объектов обсуждались на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Несмотря на опровержения со стороны Ирана, инспекции ядерных объектов обсуждались на переговорах США и Исламской Республики в Швейцарии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

В рамках этой договоренности Тегеран должен будет предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) широкие полномочия для проверки практически любого подозрительного объекта в кратчайшие сроки. Эта же идея обсуждалась в феврале во время переговоров в Женеве, однако они были прерваны, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Иран.

В минувшие выходные в Швейцарии генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси общался с обеими сторонами в коридорах и переговорных комнатах. По словам дипломатов, он описывал участникам переговоров, какой доступ потребуется его инспекционным группам, чтобы убедиться, что ядерное топливо не используется для разработки оружия.

Иранцы, судя по всему, согласились с этой идеей, но не хотели уточнять даты и другие детали до тех пор, пока не будут согласованы другие положения соглашения, включая сроки доступа к замороженным активам.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе, чтобы обеспечить «ядерную честность» на долгое время.

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