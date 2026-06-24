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08:40, 24 июня 2026Бывший СССР

ВСУ замаскировали в Приюте взрывчатку под шоколад

Боец ВС РФ Хасанов: ВСУ в Приюте активно маскировали взрывчатку под шоколад
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно маскировали взрывчатку под шоколад в окрестностях населенного пункта Приют Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС рассказал российский боец Рахим Хасанов.

«По маршруту, по тропам много было разбросано всяких приколюшек, можно так сказать. Шоколадки там всякие разные у них, так называемые, лежали. А на самом деле взрывчатка», — рассказал военный.

Он добавил, что ВСУ также маскировали взрывчатку под предметы быта.

Ранее штурмовик 102-го гвардейского полка с позывным Тайван рассказал, как уничтожил в Приюте блиндаж с иностранными наемниками ВСУ. По его словам, он услышал доносящуюся из блиндажа иностранную речь и использовал две гранаты.

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