Британия и Германия захотели перенять опыт одной страны по подготовке к войне

Bloomberg: На Западе вырос спрос на учения по подготовке к войне, аналогичные финским

В странах Запада вырос спрос на учения для элиты по подготовке к возможной войне, аналогичные таковым в Финляндии. Об этом пишет Bloomberg.

Финские учения для граждан, занимающих важные посты в крупных компаниях и ведомствах, призваны «научить лидеров планировать действия на случай наихудших сценариев». Участие в курсе по специальным приглашениям принимают политики, ученые, директора музеев и военачальники. Они посещают секретные брифинги и стратегические объекты, спят в казармах, носят военную форму и принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.

«Представители Польши обратились за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этому вопросу во время визита в Финляндию в мае», — утверждается в публикации.

Кроме того, внедрением подобных мер заинтересовалась и Великобритания. В начале июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в страну приезжают представители многих стран, чтобы перенять опыт.

Ранее стало известно, что Финляндия закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.