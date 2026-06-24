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08:36, 24 июня 2026Мир

Британия и Германия захотели перенять опыт одной страны по подготовке к войне

Bloomberg: На Западе вырос спрос на учения по подготовке к войне, аналогичные финским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Globallookpress.com

В странах Запада вырос спрос на учения для элиты по подготовке к возможной войне, аналогичные таковым в Финляндии. Об этом пишет Bloomberg.

Финские учения для граждан, занимающих важные посты в крупных компаниях и ведомствах, призваны «научить лидеров планировать действия на случай наихудших сценариев». Участие в курсе по специальным приглашениям принимают политики, ученые, директора музеев и военачальники. Они посещают секретные брифинги и стратегические объекты, спят в казармах, носят военную форму и принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.

«Представители Польши обратились за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этому вопросу во время визита в Финляндию в мае», — утверждается в публикации.

Кроме того, внедрением подобных мер заинтересовалась и Великобритания. В начале июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в страну приезжают представители многих стран, чтобы перенять опыт.

Ранее стало известно, что Финляндия закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.

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