Сбросившая 30 килограммов актриса вновь показала результат похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более чем 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала результат своего похудения. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

41-летняя знаменитость поделилась фотографиями из отеля, где она остановилась во время отдыха в Париже. На размещенном кадре Уилсон позирует в черном костюме, состоящем из облегающих легинсов и футболки с ярким принтом. В качестве обуви она выбрала белые лоферы. Ее образ дополнили солнечные очки черного цвета.

«Добрый день», — подписала актриса пост, который набрал 284 тысячи лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Какая же ты красотка!», «Похудевшая королева», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Самая красивая актриса», — высказывались поклонники.

В июне Ребел Уилсон показала фигуру в боди. Звезда запечатлела себя в зеркало в полный рост в черном боди с длинными рукавами и сандалиях такого же цвета. Волосы Уилсон распущены, при этом свой образ она дополнила фетровой голубой шляпой.