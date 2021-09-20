Сбросившая 30 килограммов актриса снялась в купальнике и восхитила фанатов

Актриса Ребел Уилсон показала результат своего похудения на фото в купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более 30 килограммов лишнего веса за последний год, вновь показала результат своего похудения. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети черно-белом кадре 41-летняя знаменитость запечатлена по пояс в воде с распущенными волосами в черном слитном купальнике с декольте. Образ Уилсон дополнили солнцезащитные очки. Автором снимка стала американская фотохудожница Лори Бейли (Laurie Bailey).

Публикация набрала больше 160 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись выражать свое восхищение в комментариях: «Ты выглядишь потрясающе, так держать!», «Ты безумно красивая!», «Я очень рада за тебя! Ты словно излучаешь новую энергию. Поздравляю, твой тяжелый труд воздался», «Горячо», «Сногсшибательна!».

Ранее в сентябре Ребел Уилсон поделилась фотографией с пляжа в кругу друзей. На размещенных кадрах она запечатлена в бикини розового цвета и черной накидке из полупрозрачной ткани. «Вот это талия!» — комментировали подписчики.

