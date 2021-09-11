Сбросившая 30 килограммов актриса показала результат похудения в купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон снялась в купальнике во время отдыха на пляже

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более чем 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала результат своего похудения. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

41-летняя знаменитость поделилась снимками с пляжного отдыха, на которых она позирует вместе с друзьями. На размещенных кадрах Уилсон запечатлена в бикини розового цвета и черной накидке из полупрозрачной ткани. Ее купальный образ дополнил высокий хвост и макияж в стиле smoky eyes.

Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Какая же ты красотка!», «Выглядишь просто шикарно», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», — высказывались фанаты.

В июне Ребел Уилсон продемонстрировала поклонникам фигуру в боди. Звезда запечатлела себя в зеркало в полный рост в черном боди с длинными рукавами и сандалиях такого же цвета. Волосы Уилсон распущены, она также надела фетровую голубую шляпу.