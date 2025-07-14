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11:56, 14 июля 2025Силовые структуры

Лишенного российского гражданства блогера Субо объявили в международный розыск

Блогер Субо объявлен в международный розыск по делу об уклонении от налогов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: вМесте / YouTube

Лишенного российского гражданства блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, объявили в международный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает подмосковное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, Мамедов подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Обвинение предъявлено и помогавшим Субо отцу и брату.

С 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей.

Мамедов прославился в связи с созданием различного треш-контента, направленного на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам. 27 февраля Мамедова лишили российского гражданства.

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