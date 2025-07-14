Лишенного российского гражданства блогера Субо объявили в международный розыск

Блогер Субо объявлен в международный розыск по делу об уклонении от налогов

Лишенного российского гражданства блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, объявили в международный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает подмосковное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, Мамедов подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Обвинение предъявлено и помогавшим Субо отцу и брату.

С 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей.

Мамедов прославился в связи с созданием различного треш-контента, направленного на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам. 27 февраля Мамедова лишили российского гражданства.