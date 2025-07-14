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11:54, 14 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России приказы ВСУ в донецком селе назвали фашистскими

Депутат Швыткин: Приказы ВСУ в ДНР сродни преступлениям фашистского режима
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Приказы ВСУ относительно мирного населения Донецкой народной республики (ДНР) сродни действиям фашистского режима, который проповедовал подобное отношение к гражданам Белоруссии, России и в целом Советского Союза, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с Лентой.ру.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.

«К сожалению, сегодняшние действия ВСУ сопричастны с фашистским режимом, и по-другому как фашизм, как неонацизм, назвать их действия и сам этот режим нельзя. И пособники в лице стран Запада и США, которые поддерживают данный режим, являются его сторонниками», — заявил Швыткин.

Депутат добавил, что Россия будет учитывать эти обстоятельства. Он добавил, что к Украине и ее союзникам будут применены соответствующие меры международного действия.

Ранее стало известно, что российский боец закрыл собой мирного жителя, которого ВСУ пытались убить дроном при эвакуации из Богатыря в ДНР. Об этом рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

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