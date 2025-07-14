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11:53, 14 июля 2025Россия

В российском приграничье нашли пачку денег со взрывчаткой внутри

ТАСС: В Курской области саперы нашли муляж пачки денег со взрывчаткой внутри
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Курской области саперы нашли муляж связанной резинкой пачки российских рублей со взрывчаткой внутри. О находке рассказал старший сапер 92-го полка группировки войск «Север» с позывным Славный, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо денег, также минировали игрушки, часы, кошельки, телефоны и книги. Российские саперы, в частности, показали два томика приключенческой литературы с зарядами пластида и детонаторами внутри.

«Обнаружили как-то плюшевую игрушку при заходе в дом. Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверил. Внутри оказался механизм на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв», — вспомнил Славный.

Кроме того, в одном из разрушенных домов саперы нашли деревянную икону ручной работы, под которой были выполнены отверстия, а снизу прикреплена граната с выдернутой чекой.

Всего, по данным временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимира Базарова, на сегодняшний день саперы разминировали более 60 тысяч гектаров территории приграничных районов Курской области и уничтожили около 600 тысяч боеприпасов. Разминировано 45 населенных пунктов, еще в 15 работы продолжаются, добавил чиновник.

Ранее разминирование Курской области сняли на видео. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, произведенный саперами.

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