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11:46, 14 июля 2025Бывший СССР

Пашинян пригласил Макрона в Армению

Премьер Армении пригласил Макрона в республику
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Kremlin Pool Photo via AP / AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Франции Эммануэля Макрона в республику. Об этом он написал в поздравительном письме французскому лидеру в связи с Днем взятия Бастилии, передает РИА Новости.

«С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении», — написал Пашинян.

По его словам, сотрудничество между Францией и Арменией охватывают области искусственного интеллекта, борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия. Помимо этого, Пашинян поблагодарил Францию за поддержку в установлении мира на Южном Кавказе.

Ранее депутат армянской оппозиционной партии «Армения» Артур Хачатрян заявил, что у Армении четыре сценария развития ситуации, в том числе возможны и варианты установления диктатуры наподобие режима Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

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