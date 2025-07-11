Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 11 июля 2025Бывший СССР

В Армении увидели признаки появления своего Гитлера

Депутат Хачатрян: У Армении четыре сценария развития ситуации
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У Армении четыре сценария развития ситуации, в том числе возможны и варианты установления диктатуры наподобие режима Адольфа Гитлера в нацистской Германии. Об этом заявил депутат армянской оппозиционной партии «Армения» Артур Хачатрян, в комментарии KP.RU.

«Первый: [премьер-министр Армении Никол] Пашинян будет давить на то, что альтернатива ему — это война с Азербайджаном. А этого уже никто не хочет. Второй: стрельба на границе, введение ЧС и откладывание выборов. Третий: он арестует всех и запретит все, чтоб остаться вне конкуренции, как в свое время сделал Гитлер. Четвертый: тотальная фальсификация выборов», — указал политик.

Хачатрян добавил, что в Армении обостряется политическая борьба из-за грядущих выборов в парламент. По его словам, на это особенно влияет вмешательство Европейского союза.

Ранее депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вотум недоверия Николу Пашиняну возможен. Парламентарий допустил массовое недовольство в рядах правящей партии перед ее съездом осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предложили Украине два способа избежать провала на фронте. К чему готовятся ВСУ?

    В зоне СВО ликвидировали командира ДРГ засекреченного подразделения ВСУ

    Мужчина выжил в страшном ДТП и сел медитировать у разбитой машины

    В России запустят уникальное шоу

    В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

    Стало известно о подготовке правительства Украины к эвакуации на запад страны

    В Совфеде ответили на слова начальника Генштаба Франции об угрозе от России

    Доктор Мясников рассказал о встрече с НЛО

    Россиянка получила миллионы за коммунальную аварию

    Назван рекордсмен по отзыву автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости