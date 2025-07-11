В Армении увидели признаки появления своего Гитлера

Депутат Хачатрян: У Армении четыре сценария развития ситуации

У Армении четыре сценария развития ситуации, в том числе возможны и варианты установления диктатуры наподобие режима Адольфа Гитлера в нацистской Германии. Об этом заявил депутат армянской оппозиционной партии «Армения» Артур Хачатрян, в комментарии KP.RU.

«Первый: [премьер-министр Армении Никол] Пашинян будет давить на то, что альтернатива ему — это война с Азербайджаном. А этого уже никто не хочет. Второй: стрельба на границе, введение ЧС и откладывание выборов. Третий: он арестует всех и запретит все, чтоб остаться вне конкуренции, как в свое время сделал Гитлер. Четвертый: тотальная фальсификация выборов», — указал политик.

Хачатрян добавил, что в Армении обостряется политическая борьба из-за грядущих выборов в парламент. По его словам, на это особенно влияет вмешательство Европейского союза.

Ранее депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вотум недоверия Николу Пашиняну возможен. Парламентарий допустил массовое недовольство в рядах правящей партии перед ее съездом осенью.