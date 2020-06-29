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Убившего трех военных россиянина приговорили к 18 годам строгого режима

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Ростове-на-Дону к 18 годам колонии строгого режима приговорили уроженца Чеченской Республики Расамбека Бекмурзаева, убившего в городе Урус-Мартан трех российских военных. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Южный окружной военный суд.

Как установил суд, 8 октября 2000 года россиянин взял купленный ранее пистолет с боеприпасами и прибыл на автомобильный рынок города Урус-Мартан, где совершил нападение на военнослужащих, застрелив их в упор. Он похитил служебное оружие убитых и сбежал с места происшествия. Впоследствии он передал похищенное у солдат оружие и боеприпасы своему сообщнику.

В начале 2001 года осужденный вступил в вооруженную группу боевиков, которая занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих федеральных сил и гражданских.

12 сентября 2018 года сообщалось, что Приволжский окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения жителя Челябинска, воевавшего в Сирии на стороне террористов. По данным спецслужб, россиянин примкнул к действовавшим в Сирии незаконным вооруженным формированиям в составе международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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