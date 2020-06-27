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В деле об убийстве соратника Басаева появился второй подозреваемый

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Зелимхан Хангошвили
Зелимхан Хангошвили
Фото: страница Зелимхана Хангошвили в Facebook

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщило издание Spiegel.

Так, в ведомствах предполагают, что к убийству может быть причастен и некий Роман Д. из Санкт-Петербурга. Когда Роман Д. получал шенгенскую визу, то он представил «подозрительные данные», утверждает издание.

Отмечается, что данные второго подозреваемого «указывают на удивительные параллели» с данными первого. Так, оба утверждали, что работали инженерами в одной санкт-петербургской фирме. Кроме того, оба подозреваемых подали документы на получение загранпаспорта и на шенгенскую визу в один и тот же день.

Однако пока установить, был ли Роман Д. задействован в преступлении и как именно, не удалось. При этом Генпрокуратура Германии считает роль второго подозреваемого значительной несмотря на то, что в день убийства Хангошвили он уже был вне Евросоюза. «Есть указания, в том числе данные с мобильных телефонов, что оба мужчины за месяцы до преступления находились в подмосковном Орехово-Зуево», — пишет издание.

18 июня стало известно, что немецкая генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами.

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

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