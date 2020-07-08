Раскрыты детали расследования убийства чеченского блогера в Австрии

Подозреваемые в убийстве чеченского блогера в Австрии Мамихана (Анзора) Умарова не демонстрируют готовность сотрудничать со следствием. Детали расследования дела раскрывает издание Der Standart.

Кроме того, сообщается, что сам убитый был неоднократно судим по делам о ввозе нелегальных мигрантов и ложных свидетельских показаниях. Он также находился в поле зрения правоохранительных органов как «лицо, подвергшееся опасности» после убийства в Вене в 2009 году уроженца Чечни Умара Исрапилова.

По данным СМИ, предполагаемый убийца Умарова жил на Украине, затем приехал в Австрию и попросил убежища. При этом в 2014-2015 годах он бывал в России.

Как сообщалось ранее, Умаров незадолго до смерти просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет. Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал, что убитый обращался к нему.

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни Рамзан Кадыров, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес.

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