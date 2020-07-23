Возможного убийцу чеченского блогера осудили за другое преступление

Предполагаемый убийца блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии получил тюремный срок до 2021 года за ранее совершенное преступление. Об этом стало известно ТАСС от представителя прокуратуры австрийского города Корнойбург.

«Он [один из подозреваемых в убийстве] отправлен отбывать наказание в виде лишения свободы до января 2021 года за другое преступление», — отметил прокурор. При этом он отказался прояснять детали предыдущего злодеяния 47-летнего осужденного. В то же время второй 37-летний возможный виновник в убийстве блогера находится под арестом до 20 августа.

Накануне родственники Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. «Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя», — говорят авторы обращения. В числе записавших видеообращение — отец убитого Ваха Умаров и дядя Лом-Али Усманов. Они добавили, что просят прощения у главы и народа Чечни. «Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — подчеркнули родственники.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили 4 июля. Он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. Представители чеченской диаспоры считают, что в убийстве мог быть замешан глава Чечни Рамзан Кадыров, так как блогер критиковал его. В ответ на эти обвинения политик предположил, что за убийством стоят западные спецслужбы.

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