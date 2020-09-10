Вдова убитого в Австрии чеченца пригрозила посадить Кадырова на бутылку

Зарема Умарова, вдова убитого в Австрии чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова, записала видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. На ролик, распространенный в соцсетях, обратило внимание издание Readovka.

Умарова назвала Кадырова грязным существом и незаконнорожденным, а также обвинила его в убийстве мужа и расправе над чеченским народом «при помощи русских». Вдова заявила, что будет ждать людей от главы республики, чтобы зарезать их, и пожелала главе Чечни «последовать за отцом» (имеется в виду Ахмат Кадыров, первый президент Чечни, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном — прим. «Ленты.ру»).

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В своем обращении к главе Чечни жена убитого в Австрии Умарова также пригрозила, что «люди, которых ты [Кадыров] сажаешь на бутылку, однажды тебя на эту бутылку посадят». Женщина, вероятно, говорит об инциденте с похищением 19-летнего чеченца Салмана Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровской диктатурой». Неизвестные заставили его извиниться за свои высказывания и в качестве наказания вынудили сесть на бутылку.

Об убийстве Умарова стало известно в начале июля. Оппозиционного блогера, просившего убежище в Австрии, застрелил неизвестный. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Сам Кадыров обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом.

Позднее ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне. «Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя», — заявили они в видеообращении. Родные блогера также подчеркнули, что то, что было сделано, сделано ими.