Неизвестный захватил заложников в Москве и пригрозил устроить взрыв

Неизвестный захватил заложников на севере Москвы и пригрозил устроить взрыв. Об этом в среду, 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, мужчина удерживает заложников в квартире по адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1. При этом он утверждает, что у него есть несколько взрывных устройств.

Число удерживаемых злоумышленником людей не уточняется. В настоящее время дом оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Эвакуация других жильцов пока не проводилась.

В октябре сообщалось, что мужчина в поселке Тасеево Красноярского края запер россиянку и ее детей в доме, угрожая топором. Злоумышленника удалось задержать. По словам местных жителей, он ранил участкового и повредил служебный автомобиль полицейских.