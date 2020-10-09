Россиянин с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми

В поселке Тасеево Красноярского края полицейские задержали мужчину, который запер россиянку и ее детей в доме, угрожая топором. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 25-летний россиянин выпил и поссорился со своей знакомой, после чего стал бросать в женщину и ее пятерых детей топор. Когда на место приехали полицейские, мужчина взял семью в заложники и стал угрожать сотрудникам.

Злоумышленника удалось задержать. По словам местных жителей, он ранил участкового и повредил служебный автомобиль полицейских. Женщина и дети не пострадали. Россиянина доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель, угрожая ножом, заставил россиянку зайти с ним в ее же квартиру, где удерживал девушку до приезда полиции. Себя мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью, обещая поджечь. Полицейские полчаса вели переговоры с преступником, убеждая его отпустить жертву. Один из сотрудников предложил себя в качестве заложника, и, пока злоумышленник находился в замешательстве, полицейским удалось перехватить нож и обезвредить мужчину, надев на него наручники.