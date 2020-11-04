Сообщение о захвате заложников на севере Москвы опровергли

В МВД опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о захвате заложников на севере Москвы. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства, передает РИА Новости.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщал, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает подорвать несколько имеющихся у него взрывных устройств. Отмечалось, что мужчина якобы удерживает заложников в квартире по адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, эвакуация жильцов не проводилась.