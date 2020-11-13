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Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников

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Кадр видео: Telegram

Компания Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в офисе студии в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя игровой студии, Ubisoft взаимодействует с правоохранительными органами и местными властями в Монреале.

Ранее стало известно, что неизвестные захватили заложников в канадском офисе компании. Из здания Ubisoft выходили люди с поднятыми руками, а сам офис в этот момент был окружен вооруженными полицейскими. Однако позже нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт сообщил, что заложники были захвачены в здании рядом с офисом игровой студиии.

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