Отец назвал убийцу зарезанного в Подмосковье спецназовца ГРУ

На слушаниях в Московском областном суде отец бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал человека, который зарезал его сына 1 июня 2019 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, на скамье подсудимых девять человек и никто из них не признает свою вину в гибели 24-летнего бойца. Среди них нет Оганеса Айрапетяна, который утверждает, что именно он нанес смертельный удар ножом в грудь Белянкину. Мужчина находится в розыске.

На суде отец погибшего Алексей Белянкин заявил, что после изучения материалов дела и видео считает, что настоящим убийцей является другой человек. По его словам, на видео четко видно, как после конфликта Никита стоял и разговаривал с одним из подсудимых и в момент, когда собирался уходить, был нанесен удар. Алексей Белянкин указал на присутствующего в зале суда Сергея Ходжаяна.

Отец погибшего также указал, что никто из подсудимых не принес свои извинения семье.

«Единственное, кто извинился, это наш знакомый армянин, его зовут Армен. Он позвонил нам, принес извинения за представителей его национальности и соболезнования», — сказал Алексей Белянкин.

Ефрейтор спецназа ГРУ 24-летний Никита Белянкин был убит ножом в сердце во время массовой драки в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Он вмешался в потасовку, увидев, как несколько человек кавказской внешности избивают двух славян. Он сделал выстрел вверх из травматического пистолета Streamer 2014, однако участники драки напали на него, один из них ударил его ножом в грудь. Белянкин скончался на месте. В его убийстве обвинили друзей и родственников хозяина местного кафе, участвовавших в массовой драке.