Сбежавший из-под ареста ради убийства бывшей жены экс-полицейский получил срок

Во Владикавказе (Северная Осетия) 32-летний экс-полицейский Вадим Техов приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство своей бывшей жены, 22-летней Регины Гагиевой. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает прокуратура Северной Осетии.

Помимо лишения свободы Техов приговорен к последующему ограничению свободы на 1,5 года. Он признан виновным в угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и убийстве.

19 января сообщалось, что прокурор запросил для Вадима Техова 19 лет лишения свободы. В ходе прений сторон поддерживающий государственное обвинение прокурор просил суд признать Техова виновным в побоях, угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и в грабеже.

По версии следствия, житель Владикавказа Вадим Техов, находившийся под домашним арестом, в сентябре 2019 года пришел на работу к бывшей жене Регине Гагиевой и нанес ей не менее 10 ударов ножом. Позже 22-летняя женщина не приходя в сознание умерла в больнице. Родные и друзья Гагиевой рассказывали, что Техов и раньше избивал бывшую жену и угрожал ей убийством.

Позже выяснилось, что Техов неоднократно нарушал меру пресечения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников уголовно-исполнительной инспекции республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).