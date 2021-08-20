Два россиянина из ревности переехали знакомого бульдозером

Двое жителей Приморья, предположительно, на почве ревности насмерть переехали знакомого бульдозером. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, компания приморцев распивала алкоголь вечером 16 августа. Между тремя мужчинами произошел конфликт из-за ревности к женщине, которая находилась с ними в компании. «Сожитель женщины и его друг острием штыковой лопаты нанесли потерпевшему множественные удары и переехали его бульдозером», — говорится в сообщении.

С помощью бульдозера мужчины попытались скрыть следы преступления, после чего продолжили распивать спиртные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в московской квартире было найдено расчлененное тело женщины. Женщина была без головы и сердца, на ее теле множественные ножевые ранения груди и живота. У дома было найдено тело мужчины 1974 года рождения с травмами, характерными при падении с большой высоты. Следователи считают, что женщину убил сожитель и потом покончил с собой.