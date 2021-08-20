Россия
 
Последние новости
Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ
Байден и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане
На базе Ил-76 создадут самолет-носитель роя дронов системы «Молния»
В Роспотребнадзоре назвали полезные продукты для переболевших коронавирусом
В США захотели создать экраноплан
Американские дипломаты предупреждали Госдеп о скором захвате Кабула боевиками
В МВД потребовали от ЦБ ускорить блокировку фишинговых сайтов
Оголяющий грудь и бедро костюм со шнуровкой вывел из себя покупателей бренда
Рассекречены документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

Два россиянина из ревности переехали знакомого бульдозером

Двое жителей Приморья, предположительно, на почве ревности переехали знакомого бульдозером
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двое жителей Приморья, предположительно, на почве ревности насмерть переехали знакомого бульдозером. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, компания приморцев распивала алкоголь вечером 16 августа. Между тремя мужчинами произошел конфликт из-за ревности к женщине, которая находилась с ними в компании. «Сожитель женщины и его друг острием штыковой лопаты нанесли потерпевшему множественные удары и переехали его бульдозером», — говорится в сообщении.

С помощью бульдозера мужчины попытались скрыть следы преступления, после чего продолжили распивать спиртные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в московской квартире было найдено расчлененное тело женщины. Женщина была без головы и сердца, на ее теле множественные ножевые ранения груди и живота. У дома было найдено тело мужчины 1974 года рождения с травмами, характерными при падении с большой высоты. Следователи считают, что женщину убил сожитель и потом покончил с собой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин напал с отверткой на забравшую у него кота девушку
Подросток выстрелил в четырехлетнего россиянина из пистолета
Россиянин с топором и ножом убил знакомого и расправился со свидетелями