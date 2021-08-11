В московской квартире с расчлененной женщиной нашли записку о любви

В московской квартире, где была обнаружена расчлененная женщина, следователи изъяли блокнот ее сожителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В последней записи говорится: «Чем больше правды, тем чище этот мир!!! Я тебя люблю!!!» Следствие полагает, что мужчина написал это перед своим самоубийством.

Ранее сообщалось, что вечером 10 августа в квартире жилого дома на улице Никулинская была обнаружена погибшая 1979 года рождения. Женщина была без головы и сердца. На ее теле множественные ножевые ранения груди и живота. У дома было найдено тело мужчины 1974 года рождения с травмами, характерными при падении с большой высоты.

Следователи считают, что женщину убил сожитель и потом покончил с собой. Их квартира была заперта изнутри.