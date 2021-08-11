Россиянин из ревности зарезал пришедших к нему гостей

Житель Новосибирска зарезал пришедшего к нему гостя и его сожительницу. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, мотивом такого поступка стало чувство ревности. Пара пришла в гости в квартиру мужчины и его жены, они начали выпивать. В какой-то момент хозяин подумал, что гость уделяет внимание его супруге, он схватил нож и нанес ему множественные ранения в область шеи и головы. После он ранил и спутницу мужчины, оба перестали дышать.

Хозяин квартиры скрылся с места преступления, а его жена выбежала на улицу и попросила помощи у соседей, которые позвонили в полицию. Мужчину вскоре задержали.

«В ходе производства следственных действий фигурант по делу подтвердил свою причастность к совершению преступления, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области россиянка зарезала упрекавшего ее мужа. По версии следствия, на протяжении всего дня 7 августа подозреваемая и 50-летний потерпевший конфликтовали. Мужчина критиковал вернувшуюся с работы жену, оскорблял и упрекал ее. Вечером мужчина употребил алкоголь и обрушился на женщину с новой порцией упреков. В какой-то момент подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла ему сильный удар в грудь.