Зарезавшего собутыльника россиянина осудили за превышение необходимой обороны

В Пермском крае к полутора годам колонии строгого режима приговорен зарезавший собутыльника 54-летний мужчина. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 января осужденный и его жертва вместе распивали алкоголь. Разговор не заладился и завершился конфликтом, в ходе которого потерпевший принялся бить оппонента. Защищаясь, тот схватил нож и нанес противнику сильный удар в грудь, от которого тот скончался.

Изучив все обстоятельства дела, сотрудники СКР возбудили и расследовали уголовное дело по статье 108 («Убийство при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ. При вынесении приговора суд посчитал, что защищавший себя осужденный избрал явно несоответствующий степени угрожающей ему опасности метод обороны.

