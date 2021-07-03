Юрист предупредила россиян о запрете покушаться на жизнь квартирных воров

Адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина предупредила россиян о запрете покушаться на жизнь воров, забравшихся в квартиру или проникнувших на участок. Она рассказала об этом РИА Новости.

Юрист посоветовала не выбирать для охраны участка капканы, провода под напряжением, самострелы и другие автоматически срабатывающие устройства, так как они могут сработать в отсутствии угрозы ограбления.

Харина отметила, что законом запрещено причинять существенный вред здоровью воров, если это превышает пределы необходимой самообороны. По ее словам, даже наличие у вора оружия не всегда станет гарантией правомерности действий. Так, правоохранительные органы и суды впоследствии будут проверять, имелись ли основания опасаться применения оружия преступником.

«Так, если с садового участка некто пытается тайно вынести ваши инструменты либо велосипед, стрельба в него из охотничьего ружья либо натравливание собаки будут квалифицированы как превышение пределов необходимой обороны. Такие действия могут повлечь наказание вплоть до двух лет лишения свободы на основании статей 108, 114 УК РФ», — заверила юрист, добавив, что характер и объем допустимой защиты строго привязан к конкретной ситуации и действиям преступника.

Наказание за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) составит до двух лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК РФ) полагается до 6 месяцев ареста, напомнила она.

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