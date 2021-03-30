Оставшиеся без жилья влюбленные переехали в сарай из-за коронавируса

Влюбленные Маколей Джонсон (Macaulay Johnson) и Шеннон Каллен (Shannon Cullen) из британского графства Ноттингемшир остались без дома во время пандемии коронавируса, так как потеряли работу и не смогли оплачивать аренду жилья. В итоге местные жители предложили им переехать в садовый сарай. Об этом сообщает NottinghamshireLive.

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До начала пандемии пара около года проживала в комплексе Бествуд. Однако вскоре они не смогли оплачивать счета и были вынуждены переехать. Джонсон и Каллен поселились в палатке, которую однажды ночью порезали воры, пытавшиеся забрать ценные вещи. Влюбленные также просили милостыню рядом с магазином, чтобы заработать на номер в отеле.

Местные жители Ян (Ian Marshall) и Лиза Маршалл (Lisa Marshall) заметили пару около супермаркета. Супруги решили помочь влюбленным и предложили им поселиться в их саду. Владельцы принесли в помещение матрасы и обогреватель, а также покормили гостей и разрешили им иногда пользоваться душем.

Влюбленные оценили поступок супругов, отметив, что никогда не встречали таких отзывчивых людей, которые помогли им, хотя не были обязаны делать это. «Если бы нам не предоставили этот сарай, мы бы умерли на улице. Когда мы жили в палатке, я просыпалась и чувствовала, что все мое тело было холодным», — отметила Каллен.

Представители издания рассказали местной администрации о проблеме пары. Вскоре власти предоставили влюбленным временное жилье и пообещали в дальнейшем решить их проблему.

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